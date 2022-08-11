هذا العضو بالحرس الثوري خطط لاغتيال بولتون... الـ"أف بي أي" تنشر صوره!

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وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنّ المدعو بورصفي يبلغ من العمر 45 سنة، وهو مُطارد حالياً بتهمة محاولة اغتيال بولتون. نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "أف بي آي" FBI، "لائحة مطلوب" باللغتيْن الإنجليزية والفارسية، للعضو في الحرس الثوري الإيراني شهرام بورصفي، المتّهم بالتخطيط لاغتيال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون.وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنّ المدعو بورصفي يبلغ من العمر 45 سنة، وهو مُطارد حالياً بتهمة محاولة اغتيال بولتون.

قبل ذلك، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي السابق في تصريحات لـ"العربية" أن محاولة اغتياله من قبل إيران تم إبلاغُه بها عام 2020، مضيفا أن هذه المحاولات طالت مسؤولين سابقين وحاليين.



وقال بولتون إن إبدال النظام الحالي في إيران هو الحل الوحيد لصراعات المنطقة.

كما بيّن بولتون أن طهران غير جديرة بالثقة، لأنها لا تفي بالتزاماتها فيما يخص البرنامج النووي.



وعقب تأكيد وزارة العدل الأميركية كشف مخطط إيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، وتوجيه الاتّهام إلى أحد أفراد الحرس الثوري، شدّد مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان على أنّ الولايات المتّحدة لن تتنازل عن حماية جميع الأميركيين ضدّ تهديدات العنف والإرهاب.

(العربية)