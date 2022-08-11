أردوغان حريص على العلاقة مع موسكو.. والعواصم الغربية قلقة

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أتاح الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا فرصة أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعب دور رجل الدولة وصانع القرار.وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "يستحق الرئيس التركي التقدير في توسطه في صفقة مع كييف وموسكو سمحت باستئناف شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية،لكنه حرص على حماية العلاقات الاقتصادية المهمة مع موسكو. وبعد لقائه المريح الذي استمر أربع ساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة الماضي، تشعر العواصم الغربية بالقلق من أن أردوغان يعمّق روابطه مع موسكو في الوقت الذي يقوم فيه شركاؤه في الناتو بالعكس.وفي الوقت الذي يبحث فيه الكرملين عن طرق لتجاوز العقوبات الغربية،ها هو الزعيم التركي يلعب لعبة معقدة ولكنها محفوفة بالمخاطر".وتابعت الصحيفة، "كانت علاقة أردوغان متوترة مع بوتين، وهو هذا الرجل القوي والمنافس الجيوسياسي، لا سيما بشأن أولوياتهما المتباينة في الصراع السوري. في أوكرانيا، استدرجت أنقرة غضب موسكو من خلال تزويد قوات كييف بطائرات هجومية من دون طيار من طراز "بيرقدار". لكن تركيا لم توافق على العقوبات التي فرضت على موسكو من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لا بل فهي تشتري النفط والغاز الروسي كالمعتاد، وأبقت أجوائها مفتوحة أمام الطائرات التجارية الروسية، هي الحريصة على التمسك بتجارة السياحة الروسية المربحة التي خسرتها عام 2015 بعد أن أسقطت تركيا مقاتلة روسية فوق سوريا. لا يزال ما اتفق عليه أردوغان وبوتين بالضبط في سوتشي غير واضح،وتحدث بيان مشترك عن زيادة العلاقات التجارية والطاقة وتعميق التعاون في قطاعات تشمل النقل والصناعة والتمويل والبناء. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي إن تركيا ستبدأ دفع جزء من ثمن الغاز بالروبل".وأضافت الصحيفة، "ونُقل عن الرئيس التركي في وقت لاحق قوله إن خمسة مصارف تركية ستتبنى نظام المدفوعات "مير" الروسي، وهذا القرار جاءت أصداؤه إيجابية بالنسبة للسياح الروس في تركيا بعد أن علقت شركتا "فيزا" و"ماستر كارد" العمليات الروسية. وتشعر العواصم الغربية بالقلق من إمكانية استخدام نظام "مير" أيضًا للالتفاف على العقوبات، على الرغم من عدم وجود دليل على قبول أردوغان المقترحات الروسية المفترضة، التي سربتها المخابرات الأوكرانية، لتعميق التعاون المصرفي والطاقة الذي قد يساعد موسكو على التهرب من القيود الغربية. لدى أردوغان سبب وجيه لجذب التدفقات المالية الروسية حيث يحاول الفوز بإعادة انتخابه العام المقبل وسط أزمة ديون وعملات متصاعدة. وبلغ التضخم أعلى مستوى في 24 عاما عند 79.6 بالمئة في تموز وانخفضت قيمة الليرة إلى النصف مقابل الدولار على مدى 12 شهرا. على الرغم من عضوية تركيا في الناتو، فهي ليست ملزمة قانوناً بفرض عقوبات أميركية وأوروبية على روسيا".ورأت الصحيفة أنه "ومع ذلك، فإن أي تعميق للعلاقات الاقتصادية مع موسكو من المرجح أن يؤجج الاحتكاكات مع الغرب، في الوقت الذي تتعمد فيه تركيا بالفعل تأخير عضوية السويد وفنلندا في الناتو. يوفر موقف أردوغان أيضًا اختبارًا لقدرة التحالف الغربي على تثبيت العقوبات عالميًا. إن الفشل في منع تسرب العقوبات عبر تركيا سيجعل من الصعب كبح جماح الأسواق الناشئة الأخرى مثل الصين، هي التي كانت حتى الآن حذرة بشأن تقديم المساعدة لروسيا. وأشار أحد كبار المسؤولين إلى أن الدول الغربية قد تدعو الشركات والمصارف إلى الانسحاب من تركيا إذا طبق أردوغان النوايا التي أعلن عنها يوم الجمعة. لكن تركيا ببساطة مهمة للغاية من الناحية الجيوسياسية كما وللشركات الغربية. أوروبا قلقة بشأن قدرة أنقرة على إغراق القارة بـ 3.7 مليون لاجئ من سوريا وأماكن أخرى تستضيفها تركيا. ومع ذلك، فرضت الولايات المتحدة إجراءات عقابية على تركيا من قبل - على سبيل المثال، بسبب شرائها نظام دفاع جوي روسي - وتشكل العقوبات الأميركية الثانوية خطرًا. على الرغم من أنه يجب دراستها لتجنب خلق رد فعل داخلي عنيف يمكن لأردوغان استغلاله، إلا أنه لا يزال بإمكان هذه العقوبات إحداث ضرر من شأنه أن يعوض فوائد التعاون مع موسكو. في لعبة البوكر الجيوستراتيجية، يجب أن يكون أردوغان حذرًا من ارتكاب خطأ،فقط لأنه يعتقد أن موقفه أقوى وأفضل".