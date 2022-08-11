29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
o
صيدا
33
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
33
o
بعلبك
17
o
بشري
32
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قتلى في هجوم ارهابي على الجيش الهندي بكشمير.. وهذا ما جرى!
Lebanon 24
11-08-2022
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
هاجم مسلحون موقعا للجيش الهندي في إقليم كشمير المتنازع عليه يوم الخميس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود، بينما قُتل مهاجمان في تبادل لإطلاق النار الذي جاء وسط إجراءات أمنية مشددة قبيل احتفالات الهند بعيد الاستقلال.
Advertisement
وقال مسؤول بالجيش الهندي لرويترز إن الهجوم في منطقة راجوري بالإقليم ذي الأغلبية المسلمة وقع في الساعات الأولى من الخميس، وتم تطويق المنطقة المحيطة بالموقع بعد ذلك بينما أجرت قوات الأمن عمليات تفتيش.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام: "قتل ثلاثة جنود وأصيب اثنان في الهجوم. غير أن القوات ردت بالرصاص وقتلت اثنين من المسلحين".
ووقع الهجوم بعد أيام قليلة من الذكرى الثالثة لإلغاء الحكومة الهندية للحكم الذاتي الدستوري لكشمير، ويأتي بين تاريخين مهمين، حيث من المقرر أن تحتفل الهند بالذكرى الخامسة والسبعين يوم الاثنين لاستقلالها عن الحكم الاستعماري البريطاني.
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سلاح جديد قد يقلب الموازين.. هل تغير صواريخ "هارم" قواعد الحرب بأوكرانيا؟
Lebanon 24
سلاح جديد قد يقلب الموازين.. هل تغير صواريخ "هارم" قواعد الحرب بأوكرانيا؟
12:00 | 2022-08-10
10/08/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوات الى النزول للشارع في هذا الموعد!
Lebanon 24
دعوات الى النزول للشارع في هذا الموعد!
07:15 | 2022-08-10
10/08/2022 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-08-10
10/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم الممثل الشهير بأغلى الناس.. وطليقته الفنانة اللبنانية أول المعزّين
Lebanon 24
الموت يؤلم الممثل الشهير بأغلى الناس.. وطليقته الفنانة اللبنانية أول المعزّين
08:00 | 2022-08-10
10/08/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تفعلها "القوّات"؟
Lebanon 24
هل تفعلها "القوّات"؟
01:15 | 2022-08-11
11/08/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:00 | 2022-08-11
شقيقته أعلنت الخبر... الكوريون الشماليون يبكون زعيمهم كيم جونغ أون فما السبب؟
05:30 | 2022-08-11
هل ستشكل هذه الدول جبهة جديدة في الحرب بالوكالة بين روسيا والناتو؟
05:00 | 2022-08-11
سنتان سجنا في حق نائب سابق في تونس.. والسبب!
04:00 | 2022-08-11
علماء ينبهون إلى معضلة بيئية "كبرى" في هذه الدول.. ماذا في التفاصيل؟
03:30 | 2022-08-11
أردوغان حريص على العلاقة مع موسكو.. والعواصم الغربية قلقة
03:00 | 2022-08-11
ردًا على الاقتراح الصيني.. "الخارجية التايوانية": نرفض نموذج بلد واحد ونظامين
فيديو
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
11/08/2022 13:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب سؤال.. فتاة تتعرض للضرب على يد حراس رئيسة حزب! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب سؤال.. فتاة تتعرض للضرب على يد حراس رئيسة حزب! (فيديو)
00:54 | 2022-08-10
11/08/2022 13:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
Lebanon 24
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
05:00 | 2022-08-07
11/08/2022 13:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact