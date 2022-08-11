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عربي-دولي

قتلى في هجوم ارهابي على الجيش الهندي بكشمير.. وهذا ما جرى!

Lebanon 24
11-08-2022 | 04:30
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هاجم مسلحون موقعا للجيش الهندي في إقليم كشمير المتنازع عليه يوم الخميس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود، بينما قُتل مهاجمان في تبادل لإطلاق النار الذي جاء وسط إجراءات أمنية مشددة قبيل احتفالات الهند بعيد الاستقلال.
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وقال مسؤول بالجيش الهندي لرويترز إن الهجوم في منطقة راجوري بالإقليم ذي الأغلبية المسلمة وقع في الساعات الأولى من الخميس، وتم تطويق المنطقة المحيطة بالموقع بعد ذلك بينما أجرت قوات الأمن عمليات تفتيش.
 
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام: "قتل ثلاثة جنود وأصيب اثنان في الهجوم. غير أن القوات ردت بالرصاص وقتلت اثنين من المسلحين".

ووقع الهجوم بعد أيام قليلة من الذكرى الثالثة لإلغاء الحكومة الهندية للحكم الذاتي الدستوري لكشمير، ويأتي بين تاريخين مهمين، حيث من المقرر أن تحتفل الهند بالذكرى الخامسة والسبعين يوم الاثنين لاستقلالها عن الحكم الاستعماري البريطاني.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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