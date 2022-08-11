هل ستشكل هذه الدول جبهة جديدة في الحرب بالوكالة بين روسيا والناتو؟

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في محاولة للرد على الغرب لدعمه لأوكرانيا، من الواضح أن المحللين الروس حريصون على تصوير الخلافات والتصعيد الأخير على الحدود الصربية والكوسوفية في يوغوسلافيا السابقة كمسرح محتمل للصراع بالوكالة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، "ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن صانعي السياسة الغربيين يجب أن يفعلوا الشيء نفسه. القدرات الروسية للتأثير على الوضع على الأرض في البلقان محدودة في الواقع. وعلى نفس المنوال، فإن الحملة الغربية لتقليص النفوذ الروسي لن تنتج أيضًا حلولًا. تعاني المنطقة بالفعل من مشاكل هائلة، وتمثل مشاكل هائلة للسياسة الغربية، لكن هذه القضايا تنشأ محليًا ويجب حلها - أو بالأحرى إدارتها - وفقًا للواقع المحلي. تعود جذور الصراعات المجمدة في غرب البلقان إلى الإمبراطوريتين العثمانية وهابسبورغ وتفككهما. يتضمن هذا الإرث مزيجًا كارثيًا من القوميات المتشابكة بشدة والقوميات العرقية والدينية القوية بشكل خاص. تم قمع الصراعات الناتجة في ظل يوغوسلافيا الشيوعية".وتابع الموقع، "مع نهاية الحرب الباردة، انتهى أيضًا كل من الشيوعية والتوازن الاستراتيجي الأميركي السوفيتي الذي ساعد في الحفاظ على يوغوسلافيا المستقلة والموحدة. وكانت النتيجة سلسلة من الحروب الأهلية، التي انتهت - أو بالأحرى علقت - بتدخلات الناتو العسكرية التي لعبت فيها القوات الأميركية الدور المهيمن. في حالة البوسنة، أنشأ الغرب نوعًا معقدًا بشكل استثنائي من اتحاد كونفدرالي لتقاسم السلطة بين الجمهوريات العرقية الصربية والمسلمة الكرواتية، تحت إشراف قوة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأوروبي يدعمها الناتو ويشرف عليها "الممثل الأعلى" الذي اختاره الاتحاد الأوروبي. لم يسمح هذا الترتيب بإصلاحات جادة. وتعمل القوات البوسنية الصربية الآن بنشاط لإفشالها، ولا يبذل الكروات سوى القليل من الجهد لإنجاحها. أما في كوسوفو، دعم الناتو تمردًا ألبانيًا ضد الحكم الصربي واعترف في النهاية باستقلال الإقليم. انتهك هذا الوعود الغربية السابقة أثناء وبعد الحرب لإبقاء كوسوفو جزءًا مستقلًا من صربيا، وقد عارضته مجموعة من الدول متعددة الأعراق حول العالم لأسبابها الخاصة للخوف من الانفصال العرقي. هذه المعارضة تعني أن كوسوفو لم يتم قبولها بعد في الأمم المتحدة. كوسوفو محمية من الانتقام الصربي من قبل قوة حفظ سلام صغيرة تابعة لحلف شمال الأطلسي، والتي تعمل أيضًا على حماية الأقلية الصربية المتبقية في شمال كوسوفو والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصربيا وتتمتع بالحكم الذاتي إلى حد كبير من الناحية العملية. ومع ذلك، تجلت الطبيعة المحفوفة بالمخاطر والمتقلبة للعلاقات بين الصرب وكوسوفو في أيلول الماضي عندما أدى تحرك حكومة كوسوفو ضد لوحات ترخيص المركبات الصربية إلى حدوث أزمة خطيرة. بعد أن تفاقمت التوترات الأسبوع الماضي على الحدود، قدمت حكومة كوسوفو خططها".وأضاف الموقع، "ومع ذلك، فإن الأمل الحقيقي في حل النزاعات العرقية في المنطقة لا يكمن في الترتيبات التي وضعها الغرب في نهاية صراعات البلقان، ولكن بالأحرى في الحافز بأن حل نزاعاتهم سيؤدي إلى قبولهم النهائي في الاتحاد الأوروبي، مع كل الفوائد الاقتصادية الهائلة التي ينطوي عليها ذلك. لكن المشكلة في غرب البلقان هي أن دول المنطقة لا تسعى للفوز بعضوية الاتحاد الأوروبي، كما وتلاشت آمالها في الحصول على العضوية. وبغض النظر عن الصراعات العرقية في المنطقة، فإن المستويات المرتفعة للغاية من الفساد و"الديمقراطية غير الليبرالية" والمحافظة الثقافية في صربيا ومونتينيغرو والبوسنة وكوسوفو وألبانيا تجعل عضوية الاتحاد الأوروبي بعيدة المنال، إن لم تكن مستحيلة. كما أن زيادة الديمقراطية ليست هي الحل، بالنظر إلى أن المواقف القومية المتشددة تتمتع بدعم شعبي هائل في الدول المعنية. هناك عامل إضافي في مقاومة الاتحاد الأوروبي لقبول المزيد من دول البلقان وهو الشعور السائد في أوروبا الغربية بأن بولندا والمجر ورومانيا وبلغاريا قد تم قبولها في الاتحاد الأوروبي قبل الأوان وفشلت في الالتزام بشروط العضوية. بدلاً من حل مشاكل البلقان، يمكن أن يسهم توسيع الاتحاد الأوروبي في المزيد من الانقسام والشلل في الاتحاد الأوروبي".وبحسب الموقع، "أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مزيد من الاضطراب في هذه البركة الضبابية بالفعل. وقد دفع التعاطف مع أوكرانيا الاتحاد الأوروبي إلى وعد كييف بتسهيل الطريق أمامها للحصول بسرعة على عضوية الاتحاد الأوروبي. كما وأدى ذلك إلى تصاعد الآمال في دول غرب البلقان في أنها هي أيضاً قد تحصل على عضوية مبكرة. قدرة روسيا على استغلال هذا الوضع محدودة. من ناحية، فإن التعاطف الشعبي مع روسيا والعداء لحلف شمال الأطلسي في صربيا وبين صرب البوسنة مرتفع للغاية. فقد رفضت صربيا الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا، وفي المقابل حصلت على ضمان لمدة ثلاث سنوات لإمدادات الغاز الروسي. من ناحية أخرى، كانت الحكومة الصربية حريصة على عدم تدمير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي ولم تتخذ أي خطوات ملموسة لمساعدة روسيا".وختم الموقع، "سيكون من الأفضل أن يدرك الاتحاد الأوروبي والأعضاء الأوروبيون في حلف الناتو شيئين: أن هذه المنطقة تتطلب استراتيجية إدارة غربية طويلة الأجل مدعومة بالتزام عسكري؛ وأن هذه مسؤولية أوروبا وليس الولايات المتحدة".