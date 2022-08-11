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ما هو السؤال الوحيد الذي أجاب عنه ترامب أثناء التحقيق معه؟

Lebanon 24
11-08-2022 | 08:00
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كشف رونالد فيشتي، محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لشبكة "nbc news"، إن السؤال الوحيد الذي أجاب عنه ترامب أثناء التحقيق المدني معه في نيويورك، هو حول اسمه، وبعد ذلك قام باستخدام التعديل الخامس في كل سؤال يطرح عليه، مشيرا إلى أن كيفن والاس، المحامي في مكتب المدعية العامة ليتيتيا جيمس، سأل ترامب عن تقييمات الأصول العقارية المختلفة، بما في ذلك نوادي الغولف، وتوقيعه على الوثائق المتعلقة بالرهون العقارية والقروض، وحجم شقته.
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(روسيا اليوم)
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