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إقتصاد

إنخفاض سعر البنزين في أميركا... كم بلغ؟

Lebanon 24
11-08-2022 | 06:30
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انخفض متوسط سعر غالون البنزين الخالي من الرصاص في الولايات المتحدة الأميركيّة إلى أقل من 4 دولارات، وهو انخفاض بنسبة 21٪ عن ذروة حزيران، مع تراجع الطلب على النفط في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لمزود بيانات وتحليلات الطاقة OPIS، فقد بلغ المتوسط الوطني للغالون 3.99 دولارات للغالون.
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وهذه هي المرة الأولى منذ آذار التي ينخفض فيها متوسط سعر البنزين عن 4 دولارات للغالون. وبلغت أسعار البنزين ذروتها عند 5.02 دولار في حزيران. 
 
 
(روسيا اليوم)

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