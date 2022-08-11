إنخفاض سعر البنزين في أميركا... كم بلغ؟

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انخفض متوسط سعر غالون البنزين الخالي من الرصاص في الولايات المتحدة الأميركيّة إلى أقل من 4 دولارات، وهو انخفاض بنسبة 21٪ عن ذروة حزيران، مع تراجع الطلب على النفط في جميع أنحاء العالم.ووفقا لمزود بيانات وتحليلات الطاقة OPIS، فقد بلغ المتوسط الوطني للغالون 3.99 دولارات للغالون.وهذه هي المرة الأولى منذ آذار التي ينخفض فيها متوسط سعر البنزين عن 4 دولارات للغالون. وبلغت أسعار البنزين ذروتها عند 5.02 دولار في حزيران.