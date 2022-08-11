قوات خاصة من روسيا وفنزويلا والسودان وإيران تصل إلى بيلاروسيا... ما السبب؟

وصلت قوات خاصة من روسيا وفنزويلا والسودان وإيران إلى بيلاروسيا للمشاركة في الألعاب العسكرية "الجيش-2022".



وسوف يستعرض المشاركون في المسابقة مهاراتهم في مختلف مراحل وتمارين المسابقة، بما في ذلك اقتحام مبنى يحتجز فيه رهائن، والهبوط الدقيق وغيرها من المسابقات.

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(روسيا اليوم)