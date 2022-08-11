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عربي-دولي

قوات خاصة من روسيا وفنزويلا والسودان وإيران تصل إلى بيلاروسيا... ما السبب؟

Lebanon 24
11-08-2022 | 07:00
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وصلت قوات خاصة من روسيا وفنزويلا والسودان وإيران إلى بيلاروسيا للمشاركة في الألعاب العسكرية "الجيش-2022".

وسوف يستعرض المشاركون في المسابقة مهاراتهم في مختلف مراحل وتمارين المسابقة، بما في ذلك اقتحام مبنى يحتجز فيه رهائن، والهبوط الدقيق وغيرها من المسابقات.
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(روسيا اليوم)
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