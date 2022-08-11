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عربي-دولي

بعد إعلانه روسيا "دولة راعيّة للارهاب"... قراصة إنترنت يخترقون موقع مجلس النواب اللاتفي

Lebanon 24
11-08-2022 | 09:00
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أعلنت مجموعة قراصنة الإنترنت الروس "كيل نت"، عن اختراق الموقع الإلكتروني لمجلس النواب اللاتفي بعد قراره اعتبار "الاتحاد الروسي دولة تدعم الإرهاب".

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