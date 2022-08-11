Advertisement

عربي-دولي

إختفاء مروحيتين في شمال روسيا

Lebanon 24
11-08-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-979904-637958321617822226.jpg
Doc-P-979904-637958321617822226.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انقطع الاتصال بمروحيتين خاصتين من طراز Robinson في شمال إقليم كراسنويارسك الروسي في سيبيريا.

وقال مصدر لوكالة "نوفوستي" إن مروحية خاصة من طراز Robinson R44 كانت متجهة من مدينة نوريلسك إلى محمية بوتورانا قرب شبه جزيرة تايمير في إقليم كراسنويارسك، اختفت عن الرادارات، ويجري تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.
Advertisement

وبعد قليل أفادت وكالات نقلا عن المصادر عينها أن مروحية خاصة أخرى من طرازRobinson، فقد الاتصال بها قرب هضبة بوتورانا في شمال كراسنويارسك، وأن مروحية من طراز "مي-8" تابعة لمركز التنسيق الإقليمي للبحث والإنقاذ انطلقت بحثا عن المروحيتين.

وذكر مصدر لوكالة "تاس" أنه كان على متن المروحيتين عدد من السياح.

وأوضحت وكالة "نوفوستي" في وقت لاحق أن المروحيتين كان على متنهما 6 أشخاص، بينهم 4 ركاب، وهم صيادون، حسب المعلومات الأولية، وطياران.
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2022-08-11
11:30 | 2022-08-11
11:00 | 2022-08-11
10:30 | 2022-08-11
10:00 | 2022-08-11
09:00 | 2022-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website