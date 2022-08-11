إختفاء مروحيتين في شمال روسيا

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انقطع الاتصال بمروحيتين خاصتين من طراز Robinson في شمال إقليم كراسنويارسك الروسي في سيبيريا.وقال مصدر لوكالة "نوفوستي" إن مروحية خاصة من طراز Robinson R44 كانت متجهة من مدينة نوريلسك إلى محمية بوتورانا قرب شبه جزيرة تايمير في إقليم كراسنويارسك، اختفت عن الرادارات، ويجري تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.وبعد قليل أفادت وكالات نقلا عن المصادر عينها أن مروحية خاصة أخرى من طرازRobinson، فقد الاتصال بها قرب هضبة بوتورانا في شمال كراسنويارسك، وأن مروحية من طراز "مي-8" تابعة لمركز التنسيق الإقليمي للبحث والإنقاذ انطلقت بحثا عن المروحيتين.وذكر مصدر لوكالة "تاس" أنه كان على متن المروحيتين عدد من السياح.وأوضحت وكالة "نوفوستي" في وقت لاحق أن المروحيتين كان على متنهما 6 أشخاص، بينهم 4 ركاب، وهم صيادون، حسب المعلومات الأولية، وطياران.