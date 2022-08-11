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عربي-دولي

رئيس هذه الدولة يُهدّد بطرد المسؤولين... ما السبب؟

Lebanon 24
11-08-2022 | 10:30
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هدد رئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيو، بإقالة مسؤولين زراعيين كبار إذا أظهر التحقيق أنهم اتخذوا قرارا خاطئا باستيراد السكر عقب نقصه في البلاد بدون موافقته.
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