رئيس هذه الدولة يُهدّد بطرد المسؤولين... ما السبب؟

هدد رئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيو، بإقالة مسؤولين زراعيين كبار إذا أظهر التحقيق أنهم اتخذوا قرارا خاطئا باستيراد السكر عقب نقصه في البلاد بدون موافقته.

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