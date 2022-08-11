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عربي-دولي

بريطانيا ستُزوّد كييف بصواريخ جديدة

Lebanon 24
11-08-2022 | 11:00
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أعلنت بريطانيا أنها ستزود أوكرانيا بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة يمكنها ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 80 كيلومترا.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن تزويد أوكرانيا بالأسلحة سيساعدها على الدفاع عن نفسها في مواجهة المدفعية الروسية الثقيلة.
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وأضاف "دعمنا المتواصل يبعث برسالة واضحة مفادها أن بريطانيا والمجتمع الدولي لا يزالان يعارضان هذه الحرب غير الشرعية وسيتحدان ويوفران مساعدات عسكرية دفاعية لأوكرانيا لمساعدتها على الدفاع ضد غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
 
 
(سكاي نيوز)
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