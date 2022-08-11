من الأقوى عسكريا... سيئول أم بيونغ يانغ؟

توعدت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ ستسحق سلطات كوريا الجنوبية، إذا لم تتوقف عن المساهمة في انتشار فيروس كورونا في بلادها.

وقالت كيم يو جونغ، اليوم الخميس، إن رد بلادها لن يكون بالقضاء على الفيروس وإنما بتدمير سلطات كوريا الجنوبية.

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ورغم تفوق كوريا الجنوبية في القدرات التقليدية لجيشها الذي يحتل المرتبة رقم 6 عالميا وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأميركي لعام 2022، إلا أن كوريا الشمالية تمتلك قدرات صاروخية ونووية مخيفة.



فمن حيث القدرات التقليدية يصنف جيش كوريا الشمالية في مرتبة متأخرة عن كوريا الجنوبية إذ يأتي في المرتبة رقم 30 عالميا.

وتمتلك كوريا الجنوبية قوات عاملة عددها 555 ألف جندي بينما تمتلك كوريا الشمالية 1.2 مليون جندي عامل، إضافة إلى القوات الاحتياطية في البلدين والقوات شبه العسكرية.

تتجاوز ميزانية دفاع كوريا الجنوبية 46 مليار دولار، بينما تصل ميزانية دفاع كوريا الشمالية إلى 4.5 مليار دولار.

وتصنف القوات الجوية لكوريا الجنوبية في المرتبة رقم 5 عالميا بـ1595 طائرة، بينما تصنف القوات الجوية لكوريا الشمالية في المرتبة رقم 11 عالميا بـ 946 طائرة.

وتمتلك كوريا الجنوبية ألفين و624 دبابة و13 ألف و990 مدرعة، مقابل 5 آلاف و895 دبابة و4 آلاف و114 مدرعة في كوريا الشمالية.



وتضم قوات المدفعية في كوريا الجنوبية 3 آلاف و40 مدفع ذاتي الحركة و3 آلاف و854 مدفع ميداني، مقابل 450 مدفع ذاتي و250 مدفع ميداني في كوريا الشمالية.

ويصنف أسطول كوريا الجنوبية في المرتبة رقم 13 عالميا بـ 234 وحدة بحرية، بينما يصنف أسطول كوريا الشمالية في المرتبة الرابعة عالميا بـ 450 وحدة بحرية.

(سبوتنيك)