لقاح جديد مضاد للأنواع الفرعية لمتحوّر "أوميكرون"... ماذا في التفاصيل؟

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أعلن رئيس مركز "غاماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر غينسبورغ، أن خبراء المركز ابتكروا لقاحا جديدا مضادا للنوع الفرعي ВА.5 لمتحور "أوميكرون".ووفقا له، هذا اللقاح ضروري جدا، بسبب حصول تغيرات عديدة في المتحور الجديد، مقارنة بالأنواع الأخرى.واضاف أنّ اللقاح الجديد مضاد لـВА.5، ولكنه يحمي أيضا من متحوري ВА.1 وВА.2.