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عربي-دولي

خمسة قتلى في هجوم على الجيش الهندي في كشمير

Lebanon 24
11-08-2022 | 13:00
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اقتحم متمردون مفترضون معسكرا للجيش في كشمير الهندية مما أدى إلى مقتل 3 جنود واثنين من المهاجمين كما أفادت الشرطة الخميس قبل خمسة أيام من الاحتفال بالذكرى 75 لاستقلال الهند.

وأفاد مسؤول كبير في الشرطة لوكالة فرانس برس بأن رجلين مسلحين برشاشات وقنابل "دخلا إلى معسكر الجيش وتبادلا اطلاق النار في العتمة مع الجنود"، وأعلن الجيش مقتل ثلاثة من صفوفه والمسلحين الاثنين".
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وتزامن هجوم الخميس مع تنظيم حج هندي سنوي يستمر لشهرين في معبد بالهيمالايا.

والهجوم الذي وقع في منطقة راجوري بالجنوب بالقرب من الخط الفاصل بين كشمير وباكستان والمراقب عسكريا، أسفر عن جرح جنديين أيضا.
 
(روسيا اليوم) 
 
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