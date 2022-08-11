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مقاطعة زابوروجيه تحذر من إقدام قوات كييف على تفجير قذر

Lebanon 24
11-08-2022 | 13:30
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أعلن يفغيني باليتسكي رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه الخاضعة للجيش الروسي جنوب أوكرانيا، أن قوات كييف قصفت موقع تخزين النفايات النووية في المحطة النووية بالمقاطعة.
 
وقال باليتسكي لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "في الساعة 14:15، تم توجيه ضربة للمحطة، حيث موقع تخزين الوقود النووي الناضب، لإحداث تفجير قذر على أراضينا".
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وأكد أنه يتم تخزين آلاف الأطنان من النفايات المشعة هناك وأن كييف تعتزم جعل "المنطقة بأكملها غير مناسبة للحياة".

وكشف أن إدارة مقاطعة زابوروجيه وضعت خطة للإجراءات اللازمة لمواجهة أي طارئ.
 
(روسيا اليوم)
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