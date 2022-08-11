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عربي-دولي

مستشار سابق للبنتاغون: على واشنطن ألا تفاجأ بما تشهده في أوكرانيا

Lebanon 24
11-08-2022 | 14:30
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اعتبر المستشار السابق للبنتاغون العقيد المتقاعد دوغلاس ماغريغور، أن واشنطن يجب ألا تفاجأ بما وصلت إليه الأوضاع في أوكرانيا، لأنها جاءت حصيلة لأعوام من التحريض وتغذية الصراع.

وقال ماغريغور خلال مقابلة أجراها مع قناة Judging Freedom على يوتيوب: "واشنطن على مدى 10 سنوات، ظلت تسلح كييف وتحرضها ضد موسكو، لذلك لا ينبغي أن تتفاجأ اليوم لأن الأمور وصلت إلى تصعيد الصراع". 
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وبحسب المستشار السابق فقد بدأ "تدريب وتجهيز الأوكرانيين بالأسلحة عام 2012، وكان الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو تقويض سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم".

وأشار ماغريغور إلى أنه على مدى 10 سنوات اعتاد  على سماع دعوات لإلحاق الأذى بموسكو و"إضعافها حتى لا تتمكن مرة أخرى من تكرار ما فعلته في أوكرانيا".

 وخلص: "واشنطن متفاجئة، لا أعرف لماذا، ليس من المغترب أن الأمور سارت على هذا النحو".
 
(روسيا اليوم)
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