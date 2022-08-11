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عربي-دولي

الصين: سفر وفد من ليتوانيا إلى تايوان "استفزاز فاضح" لنا

Lebanon 24
11-08-2022 | 15:00
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قالت الصين إن سفر وفد من ليتوانيا إلى تايوان بمثابة "استفزاز واضح" لبكين، متعهدة برد حازم عليها.‏
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الخميس، ردا على زيارة وفد ليتوانيا إلى جزيرة تايوان، إن "الصين ستتصرف بحزم ضد الاستفزاز الفاضح لبعض الأفراد في ليتوانيا لتحدي مبدأ "الصين الواحدة" وتقويض سيادة الصين ووحدة أراضيها"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
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وتابع وانغ إن "الصين تدين بشدة القوات الليتوانية المناهضة للصين لانتهاكها المتعمد لسيادة الصين والتدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للصين".
وشدد أن "مبدأ "الصين الواحدة" هو المعيار الأساسي للعلاقات الدولية والأساس السياسي لتنمية أي علاقات ثنائية بين الصين وجميع الدول، بما في ذلك ليتوانيا".
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية: "ستتصرف الصين بحزم ردا على الاستفزاز الفاضح لبعض الأفراد في ليتوانيا لتحدي مبدأ "الصين الواحدة" وتقويض سيادة الصين ووحدة أراضيها".
 
وأردف: "إننا نحث بعض الأشخاص في ليتوانيا على التوقف عن كونهم بيدق "استقلال تايوان" والقوى المناهضة للصين والتوقف عن المضي قدما في المسار الخطأ".
 
(سبوتنيك) 
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