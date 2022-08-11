روسيا وأوكرانيا.. اتهامات متبادلة بشأن "ضرب" محطة زابوريجيا

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تبادلت كييف وموسكو، الخميس، الاتهامات بشن ضربات جديدة على محطة زابوريجيا النووية الأكبر في أوكرانيا وأوروبا، والتي تسيطر عليها روسيا، فيما أشارت الشركة الأوكرانية المشغلة إلى وقوع "خمس ضربات" قرب مستودع للمواد المشعة.وقالت شركة إنيرغواتوم: "سجلت خمس ضربات جديدة مباشرة قرب مستودع للمواد المشعة"، متهمة القوات الروسية بشنها، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.واتهم المسؤول الموالي للروس، فلاديمير روغوف، العضو في الإدارة التي شكلتها موسكو في هذه المنطقة المحتلة في جنوب أوكرانيا، عبر تلغرام، "مقاتلي (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي" بشنها.وقال روغوف: "قصف مقاتلو زيلينسكي مجددا محطة زابوريجيا للطاقة النووية".