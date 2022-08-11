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إقتصاد
الطاقة الدولية: الطلب العالمي على النفط سيرتفع أكثر مما كان متوقعا
Lebanon 24
11-08-2022
|
16:59
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع أكثر مما كان متوقعا هذا العام، متأثرا بموجات الحر، وارتفاع أسعار الغاز.
وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقرير شهري، إن أسعار النفط تراجعت بمقدار 30 دولارا للبرميل بعدما بلغت الذروة في حزيران، بسبب زيادة الإمدادات و"تصاعد المخاوف إزاء الآفاق الاقتصادية المتدهورة".
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وجاء في تقرير الوكالة أنه "مع تعرض العديد من المناطق لموجات حر شديدة، تؤكد أحدث البيانات زيادة استخدام النفط في توليد الطاقة، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط ولكن أيضا في جميع أنحاء آسيا".
وقالت الوكالة التي تقدم المشورة للدول المتقدمة بشأن سياسة الطاقة إن "التحول في استخدام الوقود يحدث أيضا في الصناعة الأوروبية بما فيها التكرير".
ونتيجة لذلك رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب بمقدار 380 ألف برميل يوميًا.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الآن بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا وصولا إلى إجمالي 99.7 مليون برميل يوميا في 2022.
وقالت إن الطلب سيصل إلى 101.8 مليون برميل يوميا في عام 2023 متجاوزا مستويات ما قبل كوفيد.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية إل أن إمدادات النفط الأوروبية يعززها "الطلب الاستثنائي" على توليد الحرارة والطاقة وفي الصناعة.
(روسيا اليوم)
إقتصاد
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