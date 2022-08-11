روسيا تطلب ترسانة إيران للحسم بأوكرانيا

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مع كشف وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن تحالف تقوده إدارة الرئيس جو بايدن من 50 دولة لدعم أوكرانيا عسكرياً، تتجه روسيا إلى الاعتماد أكثر على حليفتها إيران في قلب موازين المعركة الدائرة منذ 6 أشهر مع الجمهورية السوفياتية السابقة على حدود حلف شمال الأطلسي.في إطار اندفاعة روسية مفاجئة إلى التسلح بأنظمة إيرانية شملت قمراً صناعياً للمراقبة يخشى الغرب من تأثيره على مسار الحرب الدائرة على حدود حلف شمال الأطلسي، طلبت موسكو من حليفتها طهران تزويدها بأعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة (الدرون)، الموجودة بالفعل ضمن ترسانتها العسكرية لاستخدامها على الجبهات المستعرة في أوكرانيا بعد أن اختبرت شحنة أولى تضم أكثر من 100 منها بفاعلية هائلة أخيراً.وكشف مصدر إيراني رفيع المستوى لـ"الجريدة"، أن الروس فوجئوا بفاعلية هذه المسيرات وتمكنها من استهداف أنظمة تسلّح غربية متطورة دون أن تستطيع الدفاعات الأوكرانية إسقاط واحدة منها، بالإضافة إلى الطائرات الانتحارية "كرار"، التي يمكنها تدمير بطاريات صواريخ ومدفعية أميركية.وتحدّث المصدر عن طلبية ضخمة للروس للتزود بمسيرات "كرار" بعد استخدامهم لنحو %90 من الشحنة الأولى، مبيناً أنهم طالبوا الإيرانيين أيضاً بأنواع أكثر تطوراً، خصوصاً التي يمكنها التخفي عن الرادارات، فضلاً عن نوع جديد بدأت طهران تصنيعه أخيراً من مادة زجاجية خاصة يمكنه عكس وحرف أشعة الليزر لمواجهة أنظمة الدفاعات الجوية الإسرائيلية ـ الأميركية الحديثة.ولم يذكر المصدر عدد الطائرات التي طلبتها موسكو، لكنه لفت إلى وجود عقود تُقدَّر بـ 7 مليارات دولار لشراء المسيرات الانتحارية خلال عام، لروسيا وبعض الدول الأخرى.وذكر أن الروس أبلغوا طهران حاجتهم الماسة للمسيرات لحسم المعارك، وعدم رغبتهم في انتظار خطوط الإنتاج الجديدة لتلبية احتياجاتهم، لكن مندوبي وزارة الدفاع الإيرانية أرجعوا إمكانية تحقيق ذلك إلى موافقة مباشرة من المرشد الأعلى علي خامنئي؛ لأن الخطوة التي تمس ترسانة البلاد الحربية تحتاج لإذن منه بصفته القائد العام للقوات المسلحة.