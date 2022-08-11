زيلينسكي يحذّر من "تشيرنوبل" جديدة

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حذّر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي المجتمع الدولي من وقوع كارثة نووية جديدة مماثلة لما حدث في تشيرنوبل عام 1986.وقال في مقطع فيديو، أمس، مع بداية مؤتمر المانحين لأوكرانيا في كوبنهاغن الذي حضره ممثلون من 26 دولة، بينهم العديد من وزراء الدفاع، إن روسيا دولة إرهابية تحتجز محطة زابوريجيا النووية رهينة، وتستخدمها للابتزاز.وأضاف أن "روسيا أكثر انتهازية وخطورة من الاتحاد السوفياتي، الذي حاول في السابق إخفاء كارثة تشيرنوبل النووية"، متابعاً: "علينا أن نحمي أوروبا من هذا التهديد".وأشار إلى أن "محطة زابوريجيا تعد أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا، لكنها ثالث أكبر محطة على الأرض، ولا أحد يحتاج إلى كوارث جديدة".