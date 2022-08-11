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نزوح مليون شخص في الصومال جرّاء الجفاف

Lebanon 24
11-08-2022 | 18:00
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تسبّبت موجة الجفاف القوية التي تجتاح الصومال في نزوح مليون شخص، على ما أفادت الأمم المتحدة والمجلس النرويجي للاجئين الخميس.
ونزح أكثر من 755 ألف شخص خلال هذا العام داخل الصومال جراء الجفاف الذي يضرب القرن الأفريقي وفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمجلس النروجي.
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ويرتفع بذلك عدد النازحين إلى المليون منذ يناير 2021، تاريخ بداية موسم الجفاف الشديد.
وحذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الأسبوع الفائت من خطر انتشار المجاعة في ثماني مناطق في الصومال حتى شهر سبتمبر القادم، إذا ما تواصل تراجع المحاصيل وانخفاض المنتوج الحيواني وفي حال لم تصل المساعدات الانسانية إلى من يستحقها.
المصدر: الراي الكويتية
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