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زيلينسكي يوبخ مسؤولين كبارا.. ما السبب؟

Lebanon 24
12-08-2022 | 01:00
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طلب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، مساء يوم الخميس، من المسؤولين في حكومته الكف عن التحدث إلى الصحفيين عن التكتيكات الحربية الأوكرانية ضد روسيا، قائلا إن إطلاق مثل هذه التصريحات "غير مسؤول بصراحة".
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وفي أعقاب انفجارات كبيرة حطمت قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم، يوم الثلاثاء، نقلت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" الأمريكيتان عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن القوات الأوكرانية مسؤولة عن الهجوم.

ومن الناحية الأخرى، رفضت الحكومة في كييف الإفصاح عما إذا كانت وراء الانفجارات التي وقعت في شبه جزيرة القرم.

وقال زيلينسكي "إذا كنتم تريدون صنع عناوين صارخة فإن هذا شيء غير مسؤول بصراحة. إذا كنتم تريدون النصر لأوكرانيا فهذا شيء آخر، ويجب أن تكونوا واعين بمسؤوليتكم عن كل كلمة تقولونها عن خطط دولتنا للدفاع أو للهجمات المضادة".
 
ووجه زيلينسكي تصريحاته إلى المسؤولين في الدولة والمسؤولين المحليين والعسكريين والأشخاص الآخرين الذين قال إنهم يدلون بتعليقات عن الأحداث على الجبهة.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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