Advertisement

عربي-دولي

أزمة بين البلدين.. شي حذّر بايدن: "الوقت ليس مناسبا لأزمة شاملة"

Lebanon 24
12-08-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-980091-637958862657137734.jpg
Doc-P-980091-637958862657137734.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

على مدى شهور، فشلت جهود بذلتها الصين لوقف زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وهي الزيارة التي تسببت في أزمة بين البلدين.

وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal فإن الزعيم الصيني شي جين بينع اتصل قبل أربعة أيام من زيارة بيلوسي إلى تايوان، هاتفيا بنظيره الأميركي جو بايدن، ووجه له رسالة مفادها: "الآن ليس الوقت المناسب لأزمة شاملة."

تقرير الصحيفة، الذي اعتمد على أشخاص مقربين من عملية صنع القرار في الصين، أكد أن الرئيس الصيني شعر بالإحباط لأن شهورا من الجهود الدبلوماسية فشلت في وقف رحلة بيلوسي .

 
Advertisement

واعتبرت بكين "استفزازا"، زيارة ثالث مسؤولة في هرم السلطة في الولايات المتحدة التي كانت قد تعهدت عدم إقامة علاقة رسمية مع أراضي الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها. وتعتبر الصين تايوان التي يبلغ عدد سكانها حوالي 23 مليون نسمة جزءا لا يتجزأ من أراضيها لم تنجح بعد في إعادة توحيده مع بقية البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في 1949.

وفي المحادثة التي جرت في 28 تموز بين الرئيسين، حذر شي نظيره الأميركي من عواقب غير محددة إذا زارت بيلوسي تايبيه، حسبما قال أشخاص مطلعون على المكالمة للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها القول إن الرئيس الصيني أخبر بايدن أنه ليس لديه نية لخوض حرب مع الولايات المتحدة، وقال إن كلا الجانبين بحاجة إلى "الحفاظ على السلام والأمن".

وتعليقا على ذلك، نقلت الصحيفة الأميركية عن المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن القول إن "الرئيس شي أوضح موقف الصين المبدئي بشأن مسألة تايوان" في محادثته الهاتفية مع بايدن.

وقال مسؤولون في إدارة بايدن إنهم أوضحوا لبكين أن واشنطن ملتزمة بسياسة "صين واحدة" التي طالما دعمت العلاقة بين البلدين لكن للمشرعين الحق في زيارة تايوان.

وبعد مغادرة بيلوسي لتايوان، ردت الصين بأيام من التدريبات العسكرية واسعة النطاق التي فرضت فعليا حصارا مؤقتا على تايوان، وأوقفت التعاون مع واشنطن بشأن المناخ وبعض القضايا الأخرى، وجمّدت بعض الاتصالات العسكرية.

وقال أشخاص مطلعون على صنع القرار في بكين إن قادة الصين فكروا في رد قوي، ولكن ليس إثارة رد فعل تصعيدي من واشنطن وحلفائها.
(العربية)
 
 
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2022-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2022-08-12
12:00 | 2022-08-12
11:30 | 2022-08-12
11:25 | 2022-08-12
11:00 | 2022-08-12
10:30 | 2022-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website