29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
29
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من اعطى الاوامر بمهاجمة محطة "زابوروجيه النووية" ؟
Lebanon 24
12-08-2022
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه بأن أوامر بمهاجمة محطة زابوروجيه النووية صدرت من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وسلطات كييف ليست سوى منفذ.
وقال روغوف بهذا الشأن: "الأوامر بمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية صدرت في بريطانيا والولايات المتحدة، وهما من يشرفان على نظام (فلاديمير) زيلينسكي، وهو في الحقيقة مجرد منفذ".
Advertisement
ورأى المسؤول المحلي أن الجانب الأوكراني من خلال قصف محطة الطاقة النووية، يحاول وقف تقدم القوات المتحالفة مع روسيا، وابتزاز أوروبا بتهديد نووي.
وأكد روغوف أنه من أجل وقف القصف، من الضروري أولا وقبل كل شيء تحرير أحياء نيكوبول ومارغانيتس وتوماكوفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك، مشيرا إلى أنه "من هناك يقوم الإرهابيون الأوكرانيون بقصف محطة الطاقة النووية".
وكان الجيش الروسي قد سيطر في إطار العملية الخاصة على منطقة خيرسون وقسم من منطقة زابوروجيه المطل على بحر آزوف، واستولى على مدن كبيرة مثل خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك، وعزل أوكرانيا عن بحر آزوف.
وجرى تشكيل إدارات جديدة في كلا المنطقتين، وتبث القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية، وتجري عمليات استعادة روابط التجارة والنقل مع شبه جزيرة القرم. وأعلنت هذه المناطق عن خطط لتصبح جزءا من روسيا. بالإضافة إلى ذلك، بعد ثماني سنوات من الحظر، تم فتح قناة شمال القرم، لتتدفق المياه مرة أخرى إلى شبه الجزيرة.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نشرت صورها من داخل السيارة قبل لحظات من وفاتها... الموت يخطف شقيقة فنانة لبنانية في حادث سير مروع
Lebanon 24
نشرت صورها من داخل السيارة قبل لحظات من وفاتها... الموت يخطف شقيقة فنانة لبنانية في حادث سير مروع
14:12 | 2022-08-11
11/08/2022 02:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ غريب أمام شاطئ لبنانيّ.. "طلع البترول"؟ (صور)
Lebanon 24
مشهدٌ غريب أمام شاطئ لبنانيّ.. "طلع البترول"؟ (صور)
02:30 | 2022-08-12
12/08/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدّوا.. تقرير إسرائيلي عن لبنان يكشف ما قد يحدث في أيلول!
Lebanon 24
استعدّوا.. تقرير إسرائيلي عن لبنان يكشف ما قد يحدث في أيلول!
04:18 | 2022-08-12
12/08/2022 04:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع سعر الدّولار مُستمر.. هذا ما سجله حتى الساعة!
Lebanon 24
ارتفاع سعر الدّولار مُستمر.. هذا ما سجله حتى الساعة!
04:30 | 2022-08-12
12/08/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-08-11
11/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:30 | 2022-08-12
الجفاف يضرب بريطانيا
12:00 | 2022-08-12
سيناريو كارثي... التغيرات المناخية والمجاعات والأوبئة والحرب النووية تهدد البشرية
11:30 | 2022-08-12
شولتس: سنُوفّر الغاز وإن كان بأسعار مرتفعة
11:25 | 2022-08-12
على خشبة المسرح... الكاتب سلمان رشدي يتعرض لهجوم في نيويورك (فيديو)
11:00 | 2022-08-12
بشأن الغاز.. هذا ما دعت إليه ألمانيا
10:30 | 2022-08-12
بولتون يتحدث عن "مخطّط اغتياله".. ما الذي كشفه؟
فيديو
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
12/08/2022 19:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
12/08/2022 19:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
12/08/2022 19:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact