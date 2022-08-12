بولتون يتحدث عن "مخطّط اغتياله".. ما الذي كشفه؟

قال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون إن إدارة الرئيس جو بايدن تأخرت في الإعلان عن مخطط اغتياله من قبل الحرس الثوري الإيراني بسبب المفاوضات النووية مع طهران في فيينا.

وأضاف في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": "يبدو أنه تم تجميد الإعلان عن المخطط بسبب المفاوضات الجارية لإعادة إحياء الاتفاق النووي. أعتقد أن إدارة بايدن ستقوم بأي شيء للعودة إلى الاتفاق النووي. وهذا ما توقعته لسوء الحظ منذ فترة طويلة".

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واعتبر بولتون أن "قرارات من هذا النوع بشأن توقيت الإعلان عن أنشطة معينة، تتخذ عادة بالتعاون بين وزارة العدل ومجلس الأمن القومي"، مضيفاً "أعتقد أن الهدف الأساسي لإدارة بايدن في ملف السياسة الخارجية هو إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران. وهو هدف يتخطى كل الأهداف الأخرى على صعيد السياسة الخارجية… لهذا تم تأخير إصدار الاتهام الرسمي في قضية مخطط الاغتيال".

رسالة ضعف

وانتقد بولتون بشدّة سياسة الإدارة الأمريكية تجاه إيران، وأجاب رداً على سؤال حول "ليونة الإدارة في رفع الحرس الثوري عن لوائح الإرهاب" خلال المفاوضات قائلاً: "هذا يعكس غياب الواقعية في سياسة الإدارة تجاه إيران، فقد تكون الإدارة قادرة على فصل المفاوضات النووية عن مساعي إيران لقتل أمريكيين داخل الولايات المتحدة، لكن طهران لا تفصل هذه الملفات عن بعضها البعض".

وأضاف بولتون: "النظام الإيراني يعتقد أن برنامج الأسلحة النووية وقدراته الإرهابية هما وجهان لعملة واحدة. ويعتبرهما من أدوات الثورة الإسلامية ضد الشيطان الأكبر".

وتابع مستشار الأمن القومي السابق بلهجة حازمة: "ليس لدي أدنى شك بأن الإدارة ستستمر في توسل إيران لإعادة إحياء الاتفاق النووي. هذا خطأ جسيم للولايات المتحدة وأصدقائها وحلفائها في الشرق الأوسط".

ولم يتوقف بولتون عند هذا الحد بل تابع قائلاً إن سياسة بايدن "ترسل رسالة ضعف لإيران، وطهران تستغل هذا. ونحن سمعنا تسريبات عن أن الإدارة اقترحت على إيران بأنها إذا التزمت بالتوقف عن قتل أميركيين فإن هذا قد يكون أساساً يؤدي إلى رفع الحرس الثوري عن لوائح الإرهاب"، وفق الصحيفة.

وتساءل بولتون في معرض المقابلة مع "الشرق الأوسط": "ما هو السبب المعقول الذي أدى إلى أن تصدق الإدارة التزام إيران بالتوقف عن محاولة اغتيال أمريكيين أو تعهدها بعدم الحصول على سلاح نووي؟ النظام سيتعهد بأي شيء لكنه لن يلتزم بتعهداته. لهذا السبب لا يمكن فصل الإرهاب عن برنامج السلاح النووي، فهذه هي الوسائل التي يسعى من خلالها النظام إلى تعزيز سيطرته في طهران".

وحذّر بولتون من تركيز كل من إدارة بايدن وإدارة باراك اوباما السابقة على الاتفاق النووي، معتبراً أن "هذه الأولوية تعرض الولايات المتحدة وحلفاءها في الشرق الأوسط للخطر".

وكانت وزارة العدل الأميركية أعلنت الثلاثاء الماضي عن توجيه اتهامات جنائية لعضو في الحرس الثوري الإيراني بدعوى تدبير اغتيال بولتون.

كذلك، كشف مصدر مطلع على تحقيقات أن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو كان هدفاً لمؤامرة اغتيال إيرانية أيضاً.