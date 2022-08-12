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غوتيريش: سنبذل جهوداً لإقناع كوريا الشمالية بنزع سلاحها النووي

Lebanon 24
12-08-2022 | 07:30
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إنه يدعم تماماً الجهود المبذولة لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي بشكل كامل.
وخلال لقائه مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، قال غوتيريش: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن دعمنا التام لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه، لا سيما كوريا الشمالية، ولأن أقول إن هذا الهدف مهم بصورة جوهرية بالنسبة لنا لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".
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بدوره، قال يون، وهو سياسي محافظ تولى منصبه في أيار، إنه منفتح على الدبلوماسية لكنه تعهد أيضاً باتخاذ إجراءات عسكرية قوية لمنع بيونغ يانغ من استخدام أسلحتها.
واختبرت كوريا الشمالية إطلاق عدد قياسي من الصواريخ هذا العام، ويقول مسؤولون في سول وواشنطن إنها تستعد على ما يبدو لاختبار سلاح نووي للمرة الأولى منذ عام 2017، وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي.
وتقول بيونغ يانغ أيضاً إنها منفتحة على الدبلوماسية، لكنها تتهم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتمسك بالسياسات العدائية مثل فرض العقوبات وإجراء التدريبات العسكرية.
وخلال لقائه بوزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، تعهد غوتيريش أيضاً بدعم الجهود الدبلوماسية لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.
وأضاف: "كل ما يمكن القيام به لإطلاق عملية حوار تهدف إلى نزع السلاح النووي سيكون موضع ترحيب شديد وسيحظى بدعم الأمم المتحدة الكامل".
 
 
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