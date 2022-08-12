Advertisement

عربي-دولي

تقرير يكشف.. هذا ما طلبته إسرائيل من روسيا

Lebanon 24
12-08-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-980210-637959076544564257.jpg
Doc-P-980210-637959076544564257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالبت إسرائيل، روسيا بعدم التدخل في الانتخابات المقرر أن تشهدها البلاد في شهر تشرين الثاني المقبل.
وتشعر إسرائيل بقلق إزاء احتمال حدوث أي تدخل خارجي في الانتخابات، وبصفة خاصة من خلال الوسائل السيبرانية.
Advertisement
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي (شين بيت) وجه هذا الطلب لنظيره الروسي عقب توجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.
وقالت الصحيفة إن الرسالة كانت حقيقة ومركزة وتضمنت طلباً بتجنب أي تدخل في العملية الديمقراطية بإسرائيل.
وقالت جيروزاليم بوست إنه ليس هناك أدني شك لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في أن الإيرانيين سوف يرحبون بالتدخل في الانتخابات وعرقلتها لتعميق الفوضي السياسية في إسرائيل.
ويتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع في الأول من تشرين الثاني، للمرة الخامسة منذ عام 2019، في أعقاب انهيار الائتلاف الحاكم الهش، الذي كان مؤلفاً من ثمانية أحزاب، الشهر الماضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2022-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2022-08-12
12:00 | 2022-08-12
11:30 | 2022-08-12
11:25 | 2022-08-12
11:00 | 2022-08-12
10:30 | 2022-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website