الدفاع الأوكرانية: تلقينا دفعة جديدة من راجمات "إم-270" من بريطانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف تلقت دفعة جديدة من الراجمات من المملكة المتحدة البريطانية.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة: "وعدت بريطانيا العظمى، وفعلت بريطانيا العظمى! وصلت راجمات الصواريخ من طراز "إم-270" الجديدة إلى أوكرانيا"، واعدا بوصول "هدايا" أخرى في المستقبل القريب.

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في وقت سابق، قال ممثل إدارة المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إن كييف يمكنها استخدام منظومات "هيمارس" و راجمات من طراز "إم-270" لشن ضربات في شبه جزيرة القرم.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في شباط، واصلت المملكة المتحدة إمداد أوكرانيا بأسلحة مختلفة، بما في ذلك قاذفات القنابل المضادة للدبابات والمركبات المدرعة والأنظمة المضادة للطائرات وغيرها.

وأفيد في وقت سابق بأن المملكة المتحدة تنسق مع واشنطن خطة لتوريد راجمات صواريخ من طراز "إم-270" أمريكية الصنع إلى أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، قدمت بريطانيا أكثر من ملياري جنيه إسترليني لدعم أوكرانيا وأرسلت مدفعية بعيدة المدى و"صواريخ أرض-بحر" وطائرات وطائرات دون طيار إلى البلاد.