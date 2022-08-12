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عربي-دولي

"نفوق جماعي" لأسماك بين دولتين بأوروبا.. ما السبب؟

Lebanon 24
12-08-2022 | 09:30
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قالت وزارة البيئة في ولاية براندنبورغ الألمانية إن مادة غير معروفة شديدة السمية عُثر عليها في نهر أودر، الذي يمرّ عبر بولندا وألمانيا، تسببت في نفوق جماعي للأسماك.

وقالت الوزارة يوم الخميس إن تحليلا لمياه النهر أظهر أدلة على وجود "مواد كيماوية اصطناعية يُحتمل جدا أن يكون لها تأثيرات سامة على الفقاريات"، مضيفة أنه لم يتضح بعد كيف وصلت هذه المادة إلى مياه النهر.
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ووفقاً للإذاعة المحلية "آر.بي.بي"، فقد وجد المختبر الحكومي مستويات عالية من الزئبق في عينات المياه.

غير أن رئيس الهيئة الوطنية لإدارة المياه في بولندا بريميسوا فداكا قال لمحطة "بولسات نيوز" الخاصة إن وجود الزئبق في المياه لم يتأكد بعد.

وقالت الوزارة في ولاية براندنبورغ المحيطة ببرلين إنه لم يتسن بعد تحديد كمية الأسماك التي نفقت في أنحاء بولندا وألمانيا.

وأشار وزير البيئة في براندنبورغ، أكسل فوغل إلى أن "قنوات الاتصال بين الجانبين البولندي والألماني لم تنجح في هذه القضية"، مضيفا أن السلطات الألمانية لم تتلق حتى الآن أي إخطار من بولندا بشأن الحادث، حسبما نقلت "رويترز".

وفي تحذير للجمهور صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، نصحت السلطات الألمانية في منطقتي أوكرمارك وبارنيم، وهما موطن لتلال متعرجة ومحمية طبيعية، المواطنين بتجنب ملامسة مياه نهر أودر وقناة مجاورة له.
 
 
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