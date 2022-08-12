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عربي-دولي

مطلوب يُفجّر نفسه في جدّة وسقوط جرحى... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
12-08-2022 | 07:09
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أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية أنه تم تعقب المطلوب الأمني عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، وعند مباشرة إجراءات القبض عليه، بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف، ما أدى إلى مقتله وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن في حيّ السامر في محافظة جدة.
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