شولتس: سنُوفّر الغاز وإن كان بأسعار مرتفعة

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صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال زيارة لبوتسدام اليوم الجمعة، بأن ألمانيا ستكون لديها بنية تحتية كافية لتوفير الغاز في منتصف 2023، وإن كان ذلك بأسعار أعلى.وقال: "لقد أعلنا أننا سنبني محطات للغاز الطبيعي المسال على طول الساحل الألماني الشمالي، كما سنبني خطوط أنابيب بسرعة عالية، حتى نتمكن من استيراد الغاز ليس فقط من النرويج وهولندا وموانئ أوروبا الغربية في هولندا وبلجيكا وفرنسا، ولكن أيضا عن طريق خط أنابيب من بريطانيا. نحاول زيادة المنشآت التي تم إنشاؤها بالفعل حتى يكون لدينا في وقت ما خلال العام المقبل بنية تحتية كافية، وإن كان ذلك ربما بأسعار أعلى، لضمان توفير مادة الغاز".