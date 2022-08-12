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عربي-دولي
الجفاف يضرب بريطانيا
Lebanon 24
12-08-2022
|
12:30
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أعلنت الحكومة البريطانية أنّ أجزاء من جنوب ووسط وشرق إنجلترا انتقلت رسميا إلى حالة الجفاف، بعد فترة طويلة من الطقس الحار الجاف التي تشهده القارة الأوروبية.
وقال وزير المياه البريطاني ستيف دوبل، في بيان له إن جميع شركات المياه أكدت أن الإمدادات الأساسية من المياه لا تزال آمنة.
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وأضاف الوزير إن البلاد مستعدة بشكل "أفضل من أي وقت مضى" لفترات الطقس الجاف، وأكد استمرار مراقبة الوضع عن كثب، بما في ذلك الآثار المترتبة على المزارعين والبيئة، واتخاذ المزيد من الإجراءات حسب ما تقتضي الحاجة.
وبلغ معدل جفاف منبع نهر التيمز أعلى مستوياته على الإطلاق في اتجاه مجرى النهر، إذ يبدو أن إنجلترا تتجه صوب موجة جفاف يقول بعض الخبراء إن البلاد غير مستعدة لها.
(سكاي نيوز)
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