كيف علّق ترامب على البحث عن ملفات نووية سرية في منزله؟

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إن "قضية البحث عن ملفات نووية سرية مجرد خدعة"، وذلك في تعليقه على تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" يُفيد بأن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" فتّش عن وثائق نووية في منزله.

Advertisement

(العربية)