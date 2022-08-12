Advertisement

عربي-دولي

كيف علّق ترامب على البحث عن ملفات نووية سرية في منزله؟

Lebanon 24
12-08-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-980258-637959179021340960.jpg
Doc-P-980258-637959179021340960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إن "قضية البحث عن ملفات نووية سرية مجرد خدعة"، وذلك في تعليقه على تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" يُفيد بأن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" فتّش عن وثائق نووية في منزله.
Advertisement
 
 
(العربية)
مواضيع ذات صلة
ترامب يصف التقارير الصحفية بشأن بحث عناصر "إف بي آي" عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية في منزله بأنها "خدعة"
lebanon 24
13/08/2022 01:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مداهمة منزل ترامب.. "إف بي آي" يندد بهذا الامر!
lebanon 24
13/08/2022 01:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح مفاجئ.. وزير العدل الأميركي "صادق شخصيا" على مذكّرة تفتيش منزل ترامب!
lebanon 24
13/08/2022 01:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الكشف عن نوع الوثائق التي فتّش عنها الـ"FBI" في منزل ترامب!
lebanon 24
13/08/2022 01:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24

ترامب

ملفات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:05 | 2022-08-12
18:01 | 2022-08-12
17:51 | 2022-08-12
16:59 | 2022-08-12
16:30 | 2022-08-12
15:30 | 2022-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website