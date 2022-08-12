بعد 80 عاماً الولايات المتحدة تُعيد نشر الفرقة 101 في أوروبا... ما السبب؟

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أعلنت الولايات المتحدة عن نقل الفرقة 101 المحمولة جوا التابعة للجيش الأميركي إلى أوروبا، في إطار تعزيز الجناح الشرقي للناتو.ولعبت هذه الفرقة دورا نشيطا، في الأعمال القتالية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.وقالت ممثلية الولايات المتحدة لدى الناتو في تغريدة على تويتر: "بعد 80 عاما، عادت الفرقة 101 المحمولة جوا، والمعروفة باسم النسور الصاخبة، إلى أوروبا".ووفقا لها، سيتم نشر حوالي 2400 عسكري أميركي في رومانيا وبلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا "لحماية الجناح الجوي للناتو".