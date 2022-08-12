"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)

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شوهدت ظاهرة مناخية نادرة يطلق عليها شياطين الغبار في منطقة ريفية بمقاطعة دورهام شمال شرقي إنجلترا، مع استمرار الموجة الثانية من ارتفاع درجات الحرارة في المملكة المتحدة.ورصد سكان المقاطعة الظاهرة عقب اندلاع حريق هائل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي يتوقع خبراء أن تتجاوز 40 درجة مئوية.وتحدث ظاهرة شياطين الغبار بشكل متكرر في المناطق الصحراوية، ولكن يمكن أن تحدث أيضًا في مناطق الغابات ويمكن أن تصل سرعة الرياح داخلها إلى 27 كيلومترًا في الساعة.