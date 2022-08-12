صحيفة: لقاء محتمل بين الرئيسين الأميركي والصيني قريبا

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من المقرر أن يقوم الرئيس الصيني، شي جي بينغ، بزيارة رسمية تقوده إلى جنوب شرق آسيا، كما من الممكن أن يلتقي الرئيس الأميركي، جو بايدن، في شهر تشرين الثاني المقبل، خلال اجتماع مجموعة العشرين، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".وستكون هذه، أول رحلة دولية للزعيم الصيني منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بينما يلتقي مع بايدن لأول مرة منذ تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.ومن المتوقع أن يسافر شي إلى العاصمة التايلاندية بانكوك لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.وقال أشخاص مطلعون على برنامج الزعيم الصيني للصحيفة إن جزءا من الاستعدادات للرحلة، والتي لا تزال في مراحلها المبكرة ويمكن تغييرها، هو التحضير لاجتماع محتمل بين شي وبايدن على هامش إحدى القمتين.وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحيفة، إن الزعيمين ناقشا إمكانية عقد اجتماع وجها لوجه خلال مكالمتهما الأخيرة واتفقا على متابعة فرقهما لبحث التفاصيل.وقال متابعون إنه إذا حدثت الرحلة، فمن المتوقع أن يقوم شي بزيارة دول إقليمية أخرى ويلتقي بقادتها، كجزء من جهد أوسع للحفاظ على علاقات بكين وإعادة بناء علاقات مع دول العالم.وأضافوا أن مثل هذه الرحلة ستساعد الرئيس الصيني على إظهار تركيز الصين على جنوب شرق آسيا، حيث تسعى لتطويق اهتمام الولايات المتحدة بالمنطقة خوفا على نفوذها.