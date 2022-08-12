واشنطن: لن نعترف بضم روسيا أي مناطق أوكرانية





وقال المسؤول للصحفيين، يوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة لن تعترف بضم روسيا لأي أراض... وإذا استمرت روسيا بالمضي قدما بتطبيق تلك الخطط، فنحن سنرد بسرعة وبشدة بعقوبات إضافية".

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وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا من أجل "مساعدتها في استعادة تلك الأراضي". صرح مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية بأن واشنطن "لن تعترف بضم روسيا أي مناطق أوكرانية"، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات إضافية على موسكو.وقال المسؤول للصحفيين، يوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة لن تعترف بضم روسيا لأي أراض... وإذا استمرت روسيا بالمضي قدما بتطبيق تلك الخطط، فنحن سنرد بسرعة وبشدة بعقوبات إضافية".وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا من أجل "مساعدتها في استعادة تلك الأراضي".

وأشار إلى أن "آفاق الحل الدبلوماسي ستكون معقدة أكثر في حال حاولت روسيا ضم الأراضي من جانب واحد"، معتبرا أن ذلك يجب أن يدفع بموسكو إلى التفكير في خطواتها.



وأضاف: "نحن والرئيس زيلينسكي قلنا إنه لإنهاء هذا النزاع سيكون من الضروري إجراء المفاوضات. لكنها ستكون أصعب بكثير في حال اتخذت روسيا قرارات غير شرعية".