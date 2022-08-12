Advertisement

عربي-دولي

نُفوق أسماك يُطيح بمسؤولين بولنديين كبار

Lebanon 24
12-08-2022 | 17:51
A-
A+
Doc-P-980355-637959488567040558.jpg
Doc-P-980355-637959488567040558.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي اثنين من كبار المسؤولين بسبب ردّة الفعل البطيئة للغاية لنفوق أعداد هائلة من الأسماك في نهر الأودر الذي يمثل الحدود بين بلاده وألمانيا.
وقال مورافيتسكي في تغريدة له على "تويتر": "الجمعة في رسالة جاءت بعد عدة أيام من القلق وتوجيه أصابع الاتهام بشأن اكتشاف آلاف الأسماك النافقة في النهر، إنه من المقرر أن يترك رئيس سلطة المياه ورئيس سلطة البيئة منصبيهما على الفور".
Advertisement
ووفقاً لمصلحة المياه البولندية تم انتشال عشرة أطنان من الأسماك النافقة.
وأضاف مورافيتسكي: "أشاركم المخاوف والغضب من تسميم نهر الأودر، لم يكن من الممكن توقع هذا الوضع بأي شكل من الأشكال، لكن رد فعل السلطات المختصة كان يجب أن يأتي بسرعة أكبر".
ومع ذلك، لا يزال المسؤولون يحاولون توضيح سبب الوفاة.
وأرجع رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي نفوق الأسماك في نهر الأودر إلى إلقاء نفايات كيميائية في النهر.
قال مورافيتسكي في وقت سابق اليوم الجمعة: "من المرجح أن كمية ضخمة من النفايات الكيميائية ألقيت في النهر، مع علم الفاعل الكامل بالمخاطر والعواقب".
وأكد مورافيتسكي أنه "تم وضع جميع السلطات المسؤولة في حالة تأهب قصوى"، مبيناً أنها "تأخذ عينات من مياه النهر للفحص، وتشارك السلطات البيطرية والصحية أيضاً في إجراء الفحوص".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-08-13
04:52 | 2022-08-13
04:30 | 2022-08-13
04:00 | 2022-08-13
03:30 | 2022-08-13
03:00 | 2022-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website