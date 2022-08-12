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عربي-دولي
نُفوق أسماك يُطيح بمسؤولين بولنديين كبار
Lebanon 24
12-08-2022
|
17:51
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أقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي اثنين من كبار المسؤولين بسبب ردّة الفعل البطيئة للغاية لنفوق أعداد هائلة من الأسماك في نهر الأودر الذي يمثل الحدود بين بلاده وألمانيا.
وقال مورافيتسكي في تغريدة له على "تويتر": "الجمعة في رسالة جاءت بعد عدة أيام من القلق وتوجيه أصابع الاتهام بشأن اكتشاف آلاف الأسماك النافقة في النهر، إنه من المقرر أن يترك رئيس سلطة المياه ورئيس سلطة البيئة منصبيهما على الفور".
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ووفقاً لمصلحة المياه البولندية تم انتشال عشرة أطنان من الأسماك النافقة.
وأضاف مورافيتسكي: "أشاركم المخاوف والغضب من تسميم نهر الأودر، لم يكن من الممكن توقع هذا الوضع بأي شكل من الأشكال، لكن رد فعل السلطات المختصة كان يجب أن يأتي بسرعة أكبر".
ومع ذلك، لا يزال المسؤولون يحاولون توضيح سبب الوفاة.
وأرجع رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي نفوق الأسماك في نهر الأودر إلى إلقاء نفايات كيميائية في النهر.
قال مورافيتسكي في وقت سابق اليوم الجمعة: "من المرجح أن كمية ضخمة من النفايات الكيميائية ألقيت في النهر، مع علم الفاعل الكامل بالمخاطر والعواقب".
وأكد مورافيتسكي أنه "تم وضع جميع السلطات المسؤولة في حالة تأهب قصوى"، مبيناً أنها "تأخذ عينات من مياه النهر للفحص، وتشارك السلطات البيطرية والصحية أيضاً في إجراء الفحوص".
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