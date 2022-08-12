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جلسة طارئة للبرلمان المصري لمناقشة تعديلات وزارية

Lebanon 24
12-08-2022 | 18:05
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دعا برلمان مصر نوابه لعقد جلسة طارئة، السبت، لنظر أمر عاجل، ورجحت مصادر أن تكون الجلسة مخصصة لنظر تعديل وزاري مرتقب أو مناقشة ملفات مهمة.
ووجهت الأمانة العامة لمجلس النواب، الدعوة للأعضاء لحضور جلسة طارئة ستعقد لمجلس النواب السبت، الساعة 12 ظهرا، وقال المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب إن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة وذلك "لنظر أمر عاجل".
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ويأتي انعقاد الجلسة في الإجازة البرلمانية والتي كان من المقرر لها أن تنتهي في بداية أكتوبر القادم، فيما رجحت مصادر برلمانية أن تكون الجلسة مخصصة لنظر تعديل وزاري مرتقب، أو مناقشة ملف سد النهضة بعد اعلان اثيوبيا اكتمال الملء الثالث رغم اعتراض مصر والسودان.
وقالت مصادر مصرية إن الجلسة ستكون متعلقة بتعديل وزاري جديد واستبعاد عدد من الوزراء وضخ دماء جديدة في دولاب العمل الحكومي، مضيفة أنه من المحتمل مناقشة ملف سد النهضة كذلك وفقا للمستجدات الجديدة.
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