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عربي-دولي
الأمم المتحدة: مقتل 140 عامل إغاثة بهجمات خلال العام الماضي
Lebanon 24
12-08-2022
|
22:47
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تعرض 168 من عمال الإغاثة لهجمات حتى الآن هذا العام، مما أدى إلى مقتل 44 شخصا، حسبما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وقال المتحدث باسم المكتب، ينس لايركه، إنه وفقا لبيانات من منظمة النتائج الإنسانية غير الحكومية، وهي شريك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، قُتل أكثر من 140 من عمال الإغاثة أثناء تأدية واجبهم العام الماضي 2021، وهو أعلى عدد من الوفيات منذ عام 2013.
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وأضاف لايركه أنه في العام الماضي، أُصيب أيضا 203 من عمال الإغاثة واختطف 117 آخرون، فيما لا يزال جنوب السودان وأفغانستان وسورية أكثر البلدان عنفا بالنسبة لعمال الإغاثة.
وتابع أن "معظم المتوفين البالغ عددهم أكثر من 140 شخصا في عام 2021 قتلوا بأسلحة صغيرة في حوادث إطلاق نار، وكان ثاني أكبر سبب للوفاة هو الغارات الجوية والقصف، ومعظمها في سورية".
وفي إشارة إلى أن يوم الجمعة المقبل سيكون اليوم العالمي للعمل الإنساني، أعلن لايركه أيضا عن إطلاق حملة ودعوة عامة لهذا العام لإظهار الدعم للعمل والعزم والشجاعة والتضحية التي يظهرها العاملون في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم كل يوم.
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