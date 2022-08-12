هزة أرضية بقوة 5.9 على مقياس ريختر تضرب مدينة ليبيّة

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تعرضت مدينة بنغازي الليبية ليل الجمعة لهزة أرضية بقوة 5.9 على مقياس ريختر استمرت لعدة ثوان.وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي على موقعه الإلكتروني، بأن هزة أرضية وقعت في البحر المتوسط على بعد 189 كيلومترا شمال غرب مدينة بنغازي الليبية.وأشار المركز إلى أن الهزة كانت على عمق 10 كيلومترات.