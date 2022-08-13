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ترامب: جميع الوثائق التي تم العثور عليها في منزلي لم تكن سرية

Lebanon 24
13-08-2022 | 00:04
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أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن جميع الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفدرالي أثناء تفتيش منزله في مار أيه لاغو، لم تكن سرية.

ونشر ترامب بيانا على موقعه "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، قال فيه: "أولا، تم رفع السرية عن كل شيء. ثانيا، لم يكونوا بحاجة لمصادرة أي شيء مني. وكان بإمكانهم الحصول عليها في أي وقت دون الألاعيب السياسية والاعتداء على مار أيه لاغو".
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(روسيا اليوم)
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