ماكرون: نضال سلمان رشدي هو نضالنا ونحن إلى جانبه

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضامنه مع الكاتب سلمان رشدي الذي تعرض للطعن بينما كان يستعد لإلقاء محاضرة في ولاية نيويورك.



وكتب ماكرون عبر "تويتر": "منذ 33 عاما، يجسد سلمان رشدي الحرية ومحاربة الظلامية.. نضاله هو نضالنا، وهو نضال عالمي. اليوم، نقف إلى جانبه أكثر من أي وقت مضى".

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(روسيا اليوم)