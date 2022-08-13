إيران تُدشّن أكبر محطة للطاقة الشمسية في البلاد

شرعت إيران في عملية بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في البلاد بقدرة 300 ميغاواط في منطقة رفسنجان الاقتصادية الخاصة التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرقي البلاد.

وذكر مدير شؤون إنشاء محطات الطاقة التابعة لمجمع سرجشمة للنحاس في رفسنجان علي فهيمي، أنه حتى الآن لم تكن لدى بلاده محطة للطاقة المتجددة والشمسية على هذا النطاق.

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