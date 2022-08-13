Advertisement

إقتصاد

إيران تُدشّن أكبر محطة للطاقة الشمسية في البلاد

Lebanon 24
13-08-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-980408-637959725946586733.jpg
Doc-P-980408-637959725946586733.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شرعت إيران في عملية بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في البلاد بقدرة 300 ميغاواط في منطقة رفسنجان الاقتصادية الخاصة التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرقي البلاد.
وذكر مدير شؤون إنشاء محطات الطاقة التابعة لمجمع سرجشمة للنحاس في رفسنجان علي فهيمي، أنه حتى الآن لم تكن لدى بلاده محطة للطاقة المتجددة والشمسية على هذا النطاق.
Advertisement
 
 
(سبوتنيك)
 

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2022-08-13
10:30 | 2022-08-13
10:00 | 2022-08-13
09:35 | 2022-08-13
09:30 | 2022-08-13
09:00 | 2022-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website