مقتل 12 شخصا في إطلاق نار... ماذا حصل في جمهورية الجبل الأسود؟

Advertisement

لقي 12 شخصا حتفهم، من بينهم طفلان ومسلح، كما أصيب 6 أشخاص، في إطلاق نار عشوائي في جمهورية الجبل الأسود.وقال مدير الشرطة زوران برديانين إن رجلا يبلغ من العمر 34 عاما يحمل بندقية صيد، قتل شقيقين أحدهما يبلغ من العمر 8 سنوات والآخر 11 عاما، وأصاب والدتهما التي لفظت أنفاسها الأخيرة فيما بعد في مستشفى.وقال برديانين: "كانت الأسرة تقيم في منزل مُطلق النار كمستأجرين". وأضاف أن الدافع وراء إطلاق النار لم يعرف بعد، بينما وصف التلفزيون الرسمي الحادثة بأنها "خلاف عائلي".وخرج مُطلق النار بعد ذلك من منزله وقتل 7 أشخاص آخرين. وقال برديانين إن شرطيا أصيب في تبادل إطلاق النار.وقالت ممثلة الإدعاء أندريانا ناستيتش لتلفزيون فييستي: "عندما وصلنا إلى مكان الحادث رأينا تسع جثث بينهم طفلان، وتوفي اثنان آخران وهما في طريقهما إلى المستشفى".وأضافت: "لا يسعني إلا أن أقول إن مطلق النار لقي حتفه على يد مواطن مدني". وكانت وسائل الاعلام قد قالت في وقت سابق إن الشرطة قتلت مُطلق النار.