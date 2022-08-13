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عربي-دولي

بعد شفاء كيم جونغ أون من "كورونا"... كوريا الشمالية تنهي العمل بإلزامية وضع الكمامات!

Lebanon 24
13-08-2022 | 00:43
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أنهت كوريا الشمالية العمل بإلزامية وضع الكمامات في كل الأماكن تقريبا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، بعد أيام على إعلان الزعيم كيم جونغ أون "الانتصار" على كوفيد.

وأعلنت كوريا الشمالية "انتصارا باهرا" على كوفيد في وقت سابق هذا الأسبوع بعد أشهر فقط على إعلانها تسجيل أولى الإصابات في أيار. كما تم رفع العمل بتدابير التباعد الاجتماعي في كل المناطق باستثناء المناطق الحدودية.
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(روسيا اليوم)
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