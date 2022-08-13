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عربي-دولي
نقطة قوة بايدن خارج البيت الابيض!
Lebanon 24
13-08-2022
|
03:00
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قال تقرير أميركي إن ميجان هايز، مساعدة الاتصالات للرئيس جو بايدن، ستغادر منصبها كمدير تخطيط الرسائل في وقت لاحق هذا الشهر.
وأمضت هايز، مساعدة خاصة للرئيس الأميركي، 8 أعوام في العمل لصالح بايدن، بما في ذلك الفترة التي كان فيها نائبا للرئيس، وحملته الرئاسية لعام 2020، والانتقال إلى الرئاسة قبل الانضمام إلى فريق الاتصالات في البيت الأبيض عام 2021، وفق شبكة "سي إن إن".
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وقالت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض كيت بيدينجفيلد: "قلة قليلة جدا من الناس لهم مثل هذا التأثير العميق على كل جانب من جوانب اتصالات الرئيس بايدن. إنها [هايز] قادرة على حل المشاكل والشخص الذي تريده أنه يقاتل بجانبك عندما تزداد الأمور صعوبة. سنفتقدها بشدة".
وكانت هايز مسؤولة عن صياغة الاستراتيجية الإعلامية للعديد من لحظات مواجهة الرئيس مع الجمهور، والتي تتراوح ما بين أول خطاب له بشأن كوفيد-19 في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض إلى لقاءات بايدن مع اللاجئين الأوكرانيين في بولندا.
وبعد مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري الشهر الماضي، نسقت هايز المكان والكيفية التي سيلقي بها بايدن خطابه لإعلان العملية التاريخية بينما لا يزال في العزل المرتبط بكوفيد، لتختار في النهاية مكانا بعيدا اجتماعيا بشرفة الغرفة الزرقاء.
(العين)
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