نقطة قوة بايدن خارج البيت الابيض!

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قال تقرير أميركي إن ميجان هايز، مساعدة الاتصالات للرئيس جو بايدن، ستغادر منصبها كمدير تخطيط الرسائل في وقت لاحق هذا الشهر.وأمضت هايز، مساعدة خاصة للرئيس الأميركي، 8 أعوام في العمل لصالح بايدن، بما في ذلك الفترة التي كان فيها نائبا للرئيس، وحملته الرئاسية لعام 2020، والانتقال إلى الرئاسة قبل الانضمام إلى فريق الاتصالات في البيت الأبيض عام 2021، وفق شبكة "سي إن إن".وقالت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض كيت بيدينجفيلد: "قلة قليلة جدا من الناس لهم مثل هذا التأثير العميق على كل جانب من جوانب اتصالات الرئيس بايدن. إنها [هايز] قادرة على حل المشاكل والشخص الذي تريده أنه يقاتل بجانبك عندما تزداد الأمور صعوبة. سنفتقدها بشدة".وكانت هايز مسؤولة عن صياغة الاستراتيجية الإعلامية للعديد من لحظات مواجهة الرئيس مع الجمهور، والتي تتراوح ما بين أول خطاب له بشأن كوفيد-19 في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض إلى لقاءات بايدن مع اللاجئين الأوكرانيين في بولندا.