ألمانيا تدعو لتوفير إستهلاك الغاز

وسط خشية من نقص إمدادات الغاز، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن البلاد تنوي خفض التدفئة في المباني العامة كلها هذا الشتاء، على ألا تتخطى الحرارة 19 درجة مئوية، ما عدا المستشفيات والمراكز الاجتماعية.

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وقال وزير الاقتصاد وحماية المناخ في ألمانيا روبرت هابيك في مقابلة مع صحيفة "زودويتشه تسايتونغ": "بات ينبغي أيضا إطفاء إنارة العمارات والمعالم التاريخية ليلا، وهو إجراء شرعت بعض المدن، مثل برلين، في تطبيقه.



ورأى أنه "ينبغي التقنين أكثر في الطاقة المستهلكة في مجال العمل"، موضحا أن "المحادثات جارية مع وزارة العمل والشركاء الاجتماعيين".





(روسيا اليوم)