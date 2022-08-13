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عربي-دولي

ما الذي يُثير قلق الأميركيين: كورونا أم جدري القرود؟

Lebanon 24
13-08-2022 | 04:30
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أظهر استطلاع للرأي أن الأميركيين يشعرون بقلق أكبر حيال فيروس كورونا، مقارنة بفيروس جدري القرود.

وبيّن الاستطلاع، الذي نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أن 55 في المئة من الأميركيين قلقون للغاية من فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، وهو رقم ثابت نسبيا منذ أيار الماضي، ومنخفض بنسبة 17 نقطة مقارنة مع كانون الثاني الماضي عندما كانت النسبة في حدود 72 في المئة.
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في المقابل، أعرب 45 في المئة من الأميركيين عن قلقهم إزاء فيروس جدري القرود، فيما أعلنت الغالبية التي تقدر بـ54 في المئة أنهم لا يعبؤون بالفيروس.

 
 
(سكاي نيوز)
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